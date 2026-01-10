Тренер Джастина Гейджи назвал бой с Пимблеттом решающим для карьеры
Тренер Джастина Гейджи Тревор Уиттман заявил, что предстоящий поединок американского бойца может стать определяющим для его дальнейшей карьеры.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, специалист дал понять, что в случае поражения в бою с Пэдди Пимблеттом Гейджи может принять решение о завершении карьеры.
Уиттман подчеркнул, что команда не намерена оставаться в дивизионе в роли так называемого "гейткипера" и не рассматривает вариант продолжения выступлений исключительно ради финансово выгодных поединков. По его словам, приоритетом остаются спортивные цели и статус бойца.
Тренер также отметил, что Гейджи осознает важность времени, проведенного с семьей, и необходимости бережного отношения к собственному здоровью. В этом контексте предстоящий бой рассматривается как последний крупный вызов в профессиональной карьере спортсмена.
