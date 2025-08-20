На этих территориях временно приостановлено водоснабжение

В Сумгайыте на время проведения ремонтно-строительных работ на магистральной линии, снабжающей часть города питьевой водой, наблюдаются перебои в подаче воды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сумгайытское водоканальное управление, подача питьевой воды временно приостановлена с 21:00 20 августа до утра 21 августа. Ограничения коснутся поселка имени Г.З. Тагиева (улица К. Керимова) и жилого массива Сумгайыта.

Водоканальное управление обратилось к жителям с просьбой проявить понимание в связи с временными неудобствами.