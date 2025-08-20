https://news.day.az/society/1775160.html На этих территориях временно приостановлено водоснабжение В Сумгайыте на время проведения ремонтно-строительных работ на магистральной линии, снабжающей часть города питьевой водой, наблюдаются перебои в подаче воды. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сумгайытское водоканальное управление, подача питьевой воды временно приостановлена с 21:00 20 августа до утра 21 августа.
На этих территориях временно приостановлено водоснабжение
В Сумгайыте на время проведения ремонтно-строительных работ на магистральной линии, снабжающей часть города питьевой водой, наблюдаются перебои в подаче воды.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сумгайытское водоканальное управление, подача питьевой воды временно приостановлена с 21:00 20 августа до утра 21 августа. Ограничения коснутся поселка имени Г.З. Тагиева (улица К. Керимова) и жилого массива Сумгайыта.
Водоканальное управление обратилось к жителям с просьбой проявить понимание в связи с временными неудобствами.
