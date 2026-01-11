Германия и Британия задумались об отправке своих войск в Гренландию

Германия и Великобритания задумались об отправке своих войск в Гренландию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что таким образом европейские страны намерены продемонстрировать президенту США Дональду Трампу серьезный настрой в вопросах обеспечения безопасности Гренландии и Арктического региона в целом.

По данным агентства, Германия планирует выступить с инициативой о направлении объединенной миссии НАТО для защиты Арктики, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, призывает союзников усилить военное присутствие в Крайнем Севере.

Ожидается, что на следующей неделе министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль посетит США, где проведет встречу с госсекретарем Марко Рубио в Вашингтоне, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.