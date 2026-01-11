https://news.day.az/world/1808737.html

Turkish Airlines отменила десятки рейсов - ПРИЧИНА

Turkish Airlines отменила 54 рейса. Как сообщает Day.Az, об этом заявил отдел по связям с общественностью авиакомпании Turkish Airlines. В компании отметили, что в связи с ожидаемыми завтра неблагоприятными погодными условиями в общей сложности отменены 54 рейса, вылетающих из аэропорта Стамбула и прибывающих в него.