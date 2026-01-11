Turkish Airlines отменила десятки рейсов

Turkish Airlines отменила 54 рейса.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил отдел по связям с общественностью авиакомпании Turkish Airlines.

В компании отметили, что в связи с ожидаемыми завтра неблагоприятными погодными условиями в общей сложности отменены 54 рейса, вылетающих из аэропорта Стамбула и прибывающих в него.