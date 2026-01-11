Армяне снова жалуются на Азербайджан: все провалилось, включили Бабаяна

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Утро. Кухня. Кофе еще не остыл, грант еще не освоен, а совесть - как обычно - спит. И вот в этот тонкий промежуток между первым глотком и вторым отчетом где-то за океаном организация с особенно нежным, почти плюшевым названием "Americans for Artsakh" ("Американцы для арцаха") вдруг делает великое открытие. Нет, не Америку. Уголовное право. Причем сразу в глобальном масштабе. Открывает - и пугается. Как человек, который полез в чужой карман и внезапно обнаружил там руку.

Пугаются, естественно, молча они не умеют. Пишут письмо. Не соседу, не юристу - сразу в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям (WGAD). Потому что если уж жаловаться, то в космос. Пишут с надрывом, почти шепотом, но так, чтобы слышно было всем: освободите немедленно, срочно, прямо сейчас. Почему? Потому что нам неприятно.

И вот, собственно, новость. Организация "Американцы для арцаха" подала петицию в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям с требованием освободить так называемого "бывшего главу МИД арцаха" Давида Бабаяна. Повод нашелся быстро: 14 ноября 2025 года Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что бывшие лидеры и должностные лица сепаратистского образования должны быть приговорены к пожизненному заключению. И вот тут, как говорится, у армян случилось.

Документ получился трогательный. Как письмо Деду Морозу от недоросля с дипломом. Авторы с упорством, достойным лучшего применения, называют обвиняемых "пленными" и "заложниками". И на этом месте хочется остановиться и задать простой вопрос: вы вообще словарь когда-нибудь открывали? Или "произвольное задержание" - это когда задержали тех, кого вам жалко?

Логика там примерно как у пассажира без билета, который требует отменить поезд, потому что ему неудобно выходить. Суд, следствие, юрисдикция - все это, по их версии, вторично. Главное - чувство. А чувство, как известно, категория юридическая. Особенно если оформлено на бланке и отправлено в ООН.

Реальность, однако, не сторис и не грантовый отчет. Закон - не меню, из которого можно вычеркнуть неприятное. А международные структуры - не курьерская служба по доставке политических хотелок. Для авторов петиции это звучит как личное оскорбление: они привыкли, что истерика работает. А тут - ноль реакции. Шок. Экзистенциальный облом.

Если следовать их логике, то любой обвиняемый в тяжких преступлениях автоматически становится "заложником". Маньяк - заложник. Террорист - пленный.

Отдельное удовольствие - титул "глава МИД арцаха". Остановимся. Еще раз. "МИД". Чего именно? Это примерно как "министр иностранных дел подъезда" или "посол гаражного кооператива": звучит солидно, юридически - пустота.

Речь о Давиде Бабаяне - рупоре сепаратистского режима, человеке, годами оправдывавшем оккупацию, минирование, этническую чистку под вывеской "самоопределения". Он не был ни журналистом, ни правозащитником, ни случайным прохожим. Он был частью управленческого ядра. Он не просто знал - он говорил. Не просто присутствовал - он формулировал.

И вот тут возникает главный вопрос, от которого авторы петиции старательно убегают, как от налоговой: на каком основании человека, добровольно сдавшегося правоохранительным органам Азербайджана, человека, против которого выдвинуты конкретные обвинения по конкретным статьям уголовного законодательства, называют "пленным"? Где был международный вооруженный конфликт между Азербайджаном и Давидом Бабаяном? Где линия фронта между Генпрокуратурой и "МИДом арцаха"?

Международное право здесь предельно ясно: статус военнопленного применяется к комбатантам регулярных армий в международном конфликте. Не к чиновникам самопровозглашенных образований. Не к пропагандистам. Не к людям, десятилетиями нарушавшим территориальную целостность государства - члена ООН.

Прецеденты известны: Хорватия, Босния, Косово. Их называли обвиняемыми. Подсудимыми. Осужденными. Но не "заложниками". Потому что право - вещь упрямая.

И вот на этом фоне петиция "Americans for Artsakh" выглядит не просто юридически ничтожной. Она выглядит фарсом. Плохим фарсом. С надрывом. С фальшивыми слезами. С попыткой подменить право эмоцией, а суд - жалобой. Это не защита прав человека. Это защита безнаказанности.

Бабаян не был захвачен. Его никто не выволакивал за задние ноги из бункера. Его не похищали ночью. Он добровольно явился в распоряжение правоохранительных органов Азербайджана. Добровольно. Сам. Ногами. Без мешка на голове. Этот факт зафиксирован официально и подтвержден видеоматериалами. Где здесь "произвольное задержание"? Где слезливая драма? Где рыдающая скрипка?

Во-вторых, против него выдвинут конкретный, детализированный, многоэпизодный комплекс обвинений. Не "за взгляды". Не "за слова". А за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, за содействие сепаратизму, за публичное оправдание насилия, за подрыв территориальной целостности государства. Это не публицистика. Это статьи уголовного кодекса. С номерами. С санкциями. С практикой.

Он был лицом самопровозглашенного режима. Говорящей головой. Человеком, который годами обелял оккупацию, оправдывал минирование территорий, отрицал права вынужденных переселенцев, называл возвращение азербайджанцев "угрозой безопасности". Это зафиксировано в его интервью зарубежным СМИ, в заявлениях для диаспоры, в выступлениях на псевдоконференциях. Он не просто обслуживал хунту - он формировал ее внешнюю риторику.

А теперь - кульминация фарса. Эти же люди, эти же рупоры, эти же авторы заявлений вдруг надевают белые перчатки и начинают говорить о "правах человека". Серьезно? После десятилетий игнорирования прав сотен тысяч изгнанных азербайджанцев? После системного уничтожения культурного наследия? После милитаризации гражданского населения?

И еще один момент, от которого хочется смеяться и плакать одновременно. Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям - это консультативный механизм, а не суд. Ее мнения носят рекомендательный характер. Они не отменяют национальное уголовное преследование. Они не подменяют суд. И уж точно не превращают обвиняемого в "пленного".

Но авторы петиции пишут так, будто WGAD - это волшебная кнопка "отменить ответственность". Нажал - и нет преступлений. Нажал - и нет жертв. Нажал - и история переписана.

Увы. История - не документ Word. Ее нельзя отредактировать петициями.

Продолжение будет. Потому что про Бабаяна - это только разминка.