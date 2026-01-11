https://news.day.az/unusual/1808731.html Известный пилот "Формулы-1" попытался спеть гимн Азербайджана - ВИДЕО Известный индийский пилот "Формулы-1" Карун Чандхок назвал Государственный гимн Азербайджана лучшим в календаре "Формулы-1". Как сообщает Day.Az, соответствующее видео было опубликовано телеканалом Sky Sports.
Так, в ходе игры с флагами, где пилоту нужно было подобрать соответсвующую категорию для страны, Чандхок выбрал для Азербайджана категорию "Лучший гимн", после чего начал напевать его.
Этот любопытный момент привлек внимание и в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
