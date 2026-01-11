Известный пилот "Формулы-1" попытался спеть гимн Азербайджана

Известный индийский пилот "Формулы-1" Карун Чандхок назвал Государственный гимн Азербайджана лучшим в календаре "Формулы-1".

Как сообщает Day.Az, соответствующее видео было опубликовано телеканалом Sky Sports.

Так, в ходе игры с флагами, где пилоту нужно было подобрать соответсвующую категорию для страны, Чандхок выбрал для Азербайджана категорию "Лучший гимн", после чего начал напевать его.

Этот любопытный момент привлек внимание и в социальных сетях.

Представляем вашему вниманию данное видео: