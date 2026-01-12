Швеция инвестирует миллиарды в создание территориальной ПВО

Правительство Швеции выделяет 15 млрд крон (около 1,5 млрд долл) на создание территориальной системы противовоздушной обороны, предназначенной прежде всего для защиты гражданского населения и критически важной инфраструктуры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон на конференции "Народ и оборона" в Селене.

"Речь идет о серьезных инвестициях в новую шведскую противовоздушную оборону с четкой целью - защищать также гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - подчеркнул премьер-министр.

Новые системы ПВО будут в основном малой дальности и рассчитаны на быстрое развертывание, при этом для их эксплуатации не потребуется длительная специальная подготовка. По словам министра обороны Пола Йонсона, Швеция учитывает опыт войны в Украине и адаптирует оборону к условиям современной войны.

Инвестиции также связаны с требованиями НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что общие возможности альянса в сфере ПВО необходимо увеличить на 400 %. Первый заказ на новые системы ПВО планируется разместить в начале 2026 года.