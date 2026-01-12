"Барселона" обыграла "Реал" и в 16-й раз выиграла Суперкубок Испании

"Барселона" со счетом 3:2 победила "Реал" в финальном матче Суперкубка Испании по футболу. Турнир проходил в Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в составе победителей забитыми мячами отметились Рафинья (36-я и 72-я минуты) и Роберт Левандовский (45+4). У проигравших отличились Винисиус (45+2) и Гонсало Гарсия (45+6). У "Барселоны" был удален Френки де Йонг (90+1). Для Винисиуса это первый гол за 19 матчей, включая национальную команду. В последний раз нападающий забивал 10 октября за сборную Бразилии в товарищеской игре против команды Южной Кореи (5:0).

Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик выиграл восьмой финал в качестве главного тренера. Немецкий специалист ни разу не проигрывал титульную встречу. В пяти из них он возглавляя германскую "Баварию", в трех - "Барселону". Флик тренирует каталонский клуб с мая 2024 года.

Суперкубок Испании с сезона-2019/20 проводится в формате мини-турнира. Обычно в нем принимают участие чемпион и вице-чемпион страны, а также победитель и финалист национального кубка. Однако в прошлом сезоне "Барселона" выиграла оба турнира, а "Реал" стал серебряным призером обоих соревнований, поэтому в нынешнем розыгрыше Суперкубка Испании участвуют команды, занявшие в последнем национальном первенстве третье и четвертое места.

В полуфинале "Барселона" разгромила "Атлетик" (5:0), "Реал" на этой стадии переиграл "Атлетико" (2:1). Каталонский и мадридский клубы в четвертый раз подряд сыграли в финале турнира. В 2023 и 2025 годах сильнее была "Барселона" (3:1, 5:2). в 2024-м - "Реал" (4:1).

Суперкубок Испании проводится с 1982 года. Рекордсменом турнира по числу побед является "Барселона" (16). "Реал" занимает второе место по этому показателю с 13 титулами.