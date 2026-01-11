Трое американцев выпали из боба на этапе Кубка мира в Швейцарии

Трое американских спортсменов выпали из боба на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телерадиовещательная корпорация CBC.

Экипаж-четверка в составе Кристофера Хорна, Райана Рейджера, Хантера Пауэлла и Калеба Фернелла не смог вовремя разместиться в бобе после старта. В результате этого три спортсмена выпали на первом повороте. Один из спортсменов ударился головой о бортик, второй выпал за пределы трассы, ударившись спиной о деревянную конструкцию, а третий вылетел, пытаясь удержаться за боб.

Оставшийся пилот экипажа доехал до финиша, при этом задевая бортики по ходу маршрута.

Этап в Санкт-Морице проходит с 10 по 11 января. Он проводится одновременно с чемпионатом Европы. Это одна из последних возможностей для спортсменов заработать очки для общего зачета Кубка мира и олимпийской квалификации.