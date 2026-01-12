В США выпустили бойлер с функцией добычи криптовалюты

Американский стартап Superheat представил на выставке CES 2026 бытовой водонагреватель с функцией майнинга криптовалюты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, разработка нацелена на повышение энергоэффективности за счет повторного использования тепла вычислительных процессов, сообщает CNet.

Модель Superheat H1 объединяет накопительный бойлер объемом 190 литров и специализированный ASIC-компьютер для добычи Bitcoin. Тепло, выделяемое чипами в ходе вычислений, направляется в теплообменник и используется для нагрева воды.

По оценке разработчиков, затраты на электроэнергию для владельца сопоставимы с расходами на обычный электрический бойлер, при этом доход от майнинга может частично или полностью компенсировать стоимость подогрева воды. Цена устройства составляет около $2000, что на 30-40% выше традиционных аналогов.

На текущем этапе система поддерживает только добычу Bitcoin, однако в компании рассматривают более широкое применение технологии. Операционный директор Superheat Джули Сюй заявила, что в перспективе такие устройства могут использоваться для распределенных облачных и ИИ-вычислений. Концепция предполагает объединение тысяч бытовых установок в децентрализованную вычислительную сеть, способную снизить нагрузку на крупные дата-центры.