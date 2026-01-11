Пезешкиан заявил о праве граждан на протесты

Протестовать с целью отстаивания своих прав является законным правом граждан Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем сегодняшнем обращении к гражданам страны.

По его словам, иранское правительство ведет диалог с гражданами в этом направлении и пытается решать существующие проблемы.

Пезешкиан отметил, что правительство не игнорирует ни одного человека, который выражает протест, требует свои права или испытывает обеспокоенность.

"Я лично провел встречу с группой протестующих. Мы дали понять, что готовы помочь в решении любых проблем, если у них есть обеспокоенность", - подчеркнул он.

Пезешкиан также заявил, что правительство дало гражданам обещания по обеспечению справедливости, и в этом вопросе не будет никакой дискриминации. Он отметил, что власти стремятся искоренить коррупцию, контрабанду и взяточничество, поскольку в конечном итоге жертвами этих явлений становятся граждане Ирана.

Отметим, что с конца декабря в Иране начались протестные акции на фоне резкого обесценивания национальной валюты - риала по отношению к иностранным валютам, высокой инфляции и других экономических проблем. Сообщается о погибших и раненых в ходе протестов, однако их число не уточняется.

Ранее Пезешкиан обвинил США в подстрекательстве.