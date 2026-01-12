Трамп обсудит с Советом нацбезопасности действия в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп во вторник проведет совещание с членами Совета национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий в отношении Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает CNN.

По словам двух источников телеканала, Трамп рассматривает ряд потенциальных военных вариантов действий в отношении Ирана в связи с применением иранскими властями силы против участников массовых протестов в стране.

Рассматриваются нанесение ударов по иранским службам безопасности, используемым для подавления протестов; кибероперации против военных и объектов режима; санкции против представителей власти или секторов иранской экономики, таких как энергетика или банковский сектор; предоставление протестующим таких технологий, как Starlink для доступа в интернет, сообщили американские чиновники.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил телеканалу, что варианты, которые рассматривает Трамп, не предполагают ввода войск в Иран.

Ранее мы сообщали, что в Иране объявили трехдневный траур по погибшим из-за беспорядков.