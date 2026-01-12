https://news.day.az/world/1808741.html В Иране объявили трехдневный траур по погибшим из-за беспорядков Иранское правительство объявило национальный трехдневный траур по погибшим в результате беспорядков. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовало гостелерадио. Согласно тексту, траур объявляется по погибшим в результате "иранской национальной борьбы против США и Израиля".
В Иране объявили трехдневный траур по погибшим из-за беспорядков
Иранское правительство объявило национальный трехдневный траур по погибшим в результате беспорядков.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовало гостелерадио.
Согласно тексту, траур объявляется по погибшим в результате "иранской национальной борьбы против США и Израиля". В заявлении также подчеркивается, что президент Ирана Масуд Пезешкиан присоединится к трауру и призывает граждан страны выйти на национальный марш 12 января.
По последним данным, в результате действий погромщиков в разных частях страны погибли не менее 38 представителей правоохранительных органов Ирана.
