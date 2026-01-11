Террорист Владимир Соловьев угрожает Армении и странам Центральной Азии войной

Автор: Акпер Гасанов

Находящийся под санкциями Евросоюза, США, Канады, Великобритании, Украины российский пропагандист Владимир Соловьев делает все, дабы ему был запрещен въезд и в целый ряд иных стран. Он заявил, что "потеря Армении и стран Центральной Азии - это гигантская проблема для России". Не ограничившись этой фразой, Соловьев перешел к угрозам. Мол, "мы должны им четко объяснить, что игры кончились и если нам, для обеспечения нашей национальной безопасности необходимо было начать "СВО" на территории Украины, то почему, исходя из этих же соображений, мы не можем начать "СВО" и в других точках нашего влияния?".

Далее он призвал не жалеть украинцев и добавил, что жестокость со стороны России приведет к быстрому окончанию войны. Безусловно, это конкретный повод для вызова в МИД указанных стран послов России. Это повод для полного запрета вещания соловьевских передач в данных странах. И это повод для запрета самому Соловьеву посещать эти страны.

Кстати, еще в марте 2024 года в Армении были заблокированы авторские передачи этого российского пропагандиста. "Заблокирована трансляция оригинальных программ "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на общедоступном мультиплексе телеканала "РТР-Планета" на территории Республики Армения", - заявил тогда заместитель министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения Авет Погосян.

То есть, в Армении передачу, где Соловьев предлагал начать, назовем вещи своими именами, войну против этой страны, не транслировали. Но въезд в РА этому профессиональному мерзавцу не запрещен. Думаю, он давно заслужил такую "награду". Кстати, о наградах. В декабре 2013 года Соловьев был награжден армянским орденом с формулировкой "за большой личный вклад в развитие и укрепление дружбы между народами Армении и России". Ну вот, все в Армении и увидели, какой личный вклад Соловьев вносит в "развитие отношений с Арменией".

Помнится несколько лет назад некоего Сергея Гюрджиана не впустили в нашу страну. Имели полное право. Но как тогда визжал Соловьев! Он тогда посмел выдать, что "для азербайджанской стороны даже капля армянской крови является предметом дикой звериной ненависти". Время все расставило по своим местам. Азербайджан и Армения, после десятилетий войны, движутся навстречу миру. И уже налаживается поставка товаров из Азербайджана в Армению, транзитом через нашу страну в РА идут грузы из иных государств.

Азербайджанцы и армяне больше не стреляют друг в друга и все идет к подписанию полновесного мирного соглашения между нашими странами. И это очень сильно бесит покровителей Соловьева. Те, кто выдрессировал это информационное животное, дали ему команду "фас" и он теперь предлагает потопить Армению и страны Центральной Азии в крови.

И это - не новая ипостась этой информационной дворняжки. В августе 2022 года в эфире телеканала "Россия-1" Соловьев назвал себя террористом и заявил, что поддерживает угрозы о применении ядерного оружия для уничтожения украинских городов.

Да, перед нами террорист. И он озвучивает свои террористические угрозы теперь и в адрес Армении и государств Центральной Азии. Озвучивает потому, что ему приказали это озвучить. Азербайджан имеет прекрасный опыт воспитательной работы с Соловьевым. Выйдя на дрессировщиков этого информационного животного, мы заставили его дважды публично извиняться перед Азербайджаном.

Дело было 29 и 30 ноября 2020 года. Тогда Соловьев дважды публично приносил извинения Азербайджану за приглашение Давида Бабаяна, которого он представил в эфире как "главу МИД" сепаратистов, не только не обеспечив при этом информационный баланс, пригласив в эфир представителя Азербайджана, но и проявив неуважение к территориальной целостности и суверенитету нашего государства.

Было это уже после окончания 44-дневной войны, после освобождения Шуши и большей части временно оккупированных территорий нашей страны, после подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехстороннего заявления о прекращении огня. Действуя в интересах своих покровителей, Соловьев тогда попытался проигнорировать новую реальность Это был классический пример плевка против ветра. И Соловьев потом ничтожно каялся за содеянное.

"Я допустил большую политическую ошибку... Это моя ошибка, что слово предоставил только одной стороне. Это моя ошибка, приношу извинения", - лепетал он тогда. Что, впрочем, не помешало ему спустя годы снова работать ртом так, как того хотят его покровители. Да, Вовочка снова использует слово "арцах" в своих выступлениях. И это - повод для полного и окончательного запрета на вещание его программ в нашей стране и повод для внесения его в список персон нон-грата.

При этом, мы все в очередной раз убедились, что в России есть силы, очень обеспокоенные тем, что Азербайджан и Армения движутся к миру и к реализации грандиозных региональных проектов. В России есть силы, которые до сих пор считают себя вправе угрожать независимым государствам. Это не просто ошибка. Это преступление против наших стран. А за преступлением должно следовать наказание.