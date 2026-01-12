Гороскоп на 12 января

Сегодня гороскоп едва ли позволит вам усидеть дома - одна только мысль о том, чтобы провести день в четырех стенах, способна будет вызвать в вашей душе бунт. Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости. День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Главное, старайтесь не акцентироваться на досадных мелочах и следите за языком, чтобы случайно не сказать то, о чем потом можете пожалеть, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня на повестке дня у Овна первым пунктом будут стоять споры, ссоры и различного рода выяснения отношений. Увы, ко всему остальному звезды гороскопа сегодня склоняют Овна мало. А вот что касается споров и ссор, то их количество будет прямо пропорционально числу разговоров. Иными словами, сегодня Овну лучше свести общение с окружающими к минимуму. Ну, или хотя бы запастись терпением.

Телец

Сегодня в мысли Тельца настойчиво будет врываться ветер дальних странствий. Постарайтесь не обнаруживать этого перед начальством - вряд ли оно это оценит. Но и противиться такому поветрию тоже не стоит. Гораздо лучше потратить день, чтобы обдумать и спланировать какие-нибудь будущие поездки или путешествия. Если вы еще не решили, где проведете отпуск или ближайшие выходные, сегодня самое время этим заняться!

Близнецы

Что-что, а эмоциональный и информационный голод Близнецам сегодня не грозит! Они рискуют с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен. Близнецы могут даже и сами не заметить, как станут разносчиком какой-нибудь не самой достоверной информации. Постарайтесь при этом хотя бы не скатываться до огульной критики (даже за глаза). Иначе это может осложнить ваши отношения с окружающими.

Рак

Сегодня Раку крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом. Можно, к примеру, посетить модный клуб, премьеру нового фильма или интересную выставку. Именно в этих местах Рак сегодня имеет все шансы завести неожиданное знакомство, которое впоследствии очень благотворно скажется на его судьбе.

Лев

Сегодня Льву как воздух понадобится освежить свои эмоции, добавив в свою жизнь ярких красок. Очень неплохо будет устроить у себя дома праздник, позвать в гости друзей (особенно тех, с кем он давно не виделся). И не надо привязывать праздник к какому-либо поводу или дате, можно просто организовать обычные дружеские посиделки - они сегодня обещают пройти на удивление весело и душевно. Единственное, Льву следует не слишком увлекаться спиртными напитками и избегать скользких тем в общении.

Дева

Сегодня Деве совершенно дикой покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Не важно как, и не важно куда, - сегодня для Девы главное совершить если и не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку. А еще лучше будет отправиться в какой-нибудь клуб или на вечеринку. Без этого Дева рискует совершенно закиснуть и впасть в беспросветное уныние.

Весы

Сегодня Весам захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Этот день хорошо провести в общении с любимым человеком, желательно в романтической обстановке хорошего ресторана. А вот сложных и тем более скользких тем в разговоре Весам сегодня лучше избегать. Поговорите о чем-нибудь пустяковом, но приятном, а все серьезные дела отложите на потом.

Скорпион

Чем-чем, а сдержанностью Скорпион сегодня отличаться не будет! Попытаться быть сдержаннее, конечно, не помешает, но вряд ли это получится. Сегодня Скорпион может наговорить окружающим кучу гадостей и обрести кучу врагов. Но может и наоборот: переключиться на позитив и обрести такую же кучу друзей. В любом случае, завтра эмоции Скорпиона будут очень сильны и заразительны, а желание высказывать свои мысли вслух - не всегда уместно и безопасно.

Стрелец

Сегодня Стрельца потянет туда, где люди веселятся, и жизнь бьет ключом! При этом эмоции самого Стрельца не будут выплескиваться через край. Просто ему будет приятно находиться в веселых компаниях, заражаясь беззаботной атмосферой общего праздника. Поскольку ни к чему другому звезды гороскопа сегодня Стрельца не склоняют, то почему бы и не провести свободное время на какой-нибудь вечеринке или в клубе?

Козерог

Сегодня поведение Козерога не будет отягощено излишними рамками условностей и приличий! Козерогу может даже на время показаться, что он выше этого. А вот окружающие могут быть на этот счет совсем другого мнения. Глядя на такую свободу действий, они могут сделать не самые лестные для Козерога выводы. Гораздо лучше (и безопаснее!) потратить день на занятия каким-нибудь интересным творчеством - сегодня это будет получаться у вас лучше всего.

Водолей

Сегодня эмоции Водолея то и дело будут колебаться где-то между понятиями "надо" и "хочу". С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же - Водолею захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным. Чтобы не маяться в сомнениях, Водолею стоит попробовать найти такое занятие, в котором полезное совмещается с приятным. К примеру, потратить день на учебу и повышение своего профессионального уровня. Ну, или хотя бы расписать свой день так, чтобы в нем нашлось место и тому, и другому.

Рыбы

Сегодня день у Рыб будет насыщен общением с самыми разными людьми! Возможны новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы Рыб. И хотя никаких радикальных перемен звезды гороскопа сегодня не обещают, тем не менее, день может быть богатым на интересные повороты и новые впечатления. Хорошим решением для этого дня будет совершить небольшое путешествие - как минимум, прогулку за город.