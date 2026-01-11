https://news.day.az/society/1808722.html Стало известно о состоянии пострадавшего при подрыве на мине в Агдере Стало известно о состоянии мужчины, получившего ранения в результате подрыва на мине в Агдере. Как сообщили Day.Az в Бардинской центральной районной больнице, инцидент произошел на территории села Гызылоба освобожденного от оккупации Агдеринского района.
Стало известно о состоянии пострадавшего при подрыве на мине в Агдере
Стало известно о состоянии мужчины, получившего ранения в результате подрыва на мине в Агдере.
Как сообщили Day.Az в Бардинской центральной районной больнице, инцидент произошел на территории села Гызылоба освобожденного от оккупации Агдеринского района.
Отмечается, что мужчина 1988 года рождения был госпитализирован 11 января 2026 года около 14:40 в отделение экстренной медицинской помощи Бардинской ЦРБ.
Пострадавшему поставлен диагноз "взрывная травма, травматическая ампутация нижней трети правой ноги". В настоящее время ему проводится операция, состояние оценивается как стабильное.
Ранее мы сообщали, что в Агдере мужчина подорвался на мине.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре