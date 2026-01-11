Стало известно о состоянии пострадавшего при подрыве на мине в Агдере

Стало известно о состоянии мужчины, получившего ранения в результате подрыва на мине в Агдере.

Как сообщили Day.Az в Бардинской центральной районной больнице, инцидент произошел на территории села Гызылоба освобожденного от оккупации Агдеринского района.

Отмечается, что мужчина 1988 года рождения был госпитализирован 11 января 2026 года около 14:40 в отделение экстренной медицинской помощи Бардинской ЦРБ.

Пострадавшему поставлен диагноз "взрывная травма, травматическая ампутация нижней трети правой ноги". В настоящее время ему проводится операция, состояние оценивается как стабильное.

Ранее мы сообщали, что в Агдере мужчина подорвался на мине.