Мир между Азербайджаном и Арменией на горизонте.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в беседе с редакционным комитетом института JASON в Гааге.

По его словам, на Вашингтонском саммите 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу с Президентом США Дональдом Трампом, подтвердив свою приверженность прочному миру и превратив прежнее многолетнее соперничество в редкую возможность для урегулирования. Впервые за три десятилетия появился реальный шанс, что будущее Южного Кавказа будет определяться прагматизмом.

"Текст мирного соглашения был согласован министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в марте 2025 года и парафирован в августе в Вашингтоне, в Белом доме. Важной частью договоренностей является обязательство по открытию "Зангезурского коридора" - 43-километрового участка территории Армении, который соединит Нахчыванскую Автономную Республику с основной частью Азербайджана. Соглашение предусматривает создание безопасного транспортного маршрута, получившего название TRIPP, а также беспрепятственный транзит пассажиров и грузов между двумя частями Азербайджана. После более чем 30 лет конфликта перед нами наконец не дедлайн мира, мир сам на горизонте", - сказал он.

Амирбеков отметил, что даже подписание мирного соглашения станет не концом, а началом долгого пути. Он назвал Вашингтонский саммит историческим прорывом, отметив, что теперь ответственность за необратимость мира лежит на Баку и Ереване.

"При этом остаются нерешенные вопросы, в частности положения Конституции Армении, содержащие территориальные претензии к Азербайджану. По мнению Баку, они должны быть устранены до окончательного мирного урегулирования", - сказал он.

Амирбеков подчеркнул ряд шагов по укреплению доверия: одностороннюю отмену Азербайджаном транзитного эмбарго для Армении, поставку азербайджанского топлива, а также развитие "второго трека" дипломатии - взаимодействия между обществами, экспертами, журналистами и НПО.

"Дипломатия между обществами сегодня не менее важна, чем дипломатия между правительствами", - подчеркнул он.

"Мы находимся в уникальном историческом окне возможностей и не имеем права его упустить", - заявил Эльчин Амирбеков, выразив уверенность, что это понимание разделяют обе стороны.