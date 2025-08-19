Стало известно, где может пройти встреча Путина и Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что встреча президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, может пройти в Швейцарии, в Женеве, сообщает Day.Az.

Он уточнил, что город рассматривается как нейтральная площадка для безопасного диалога между лидерами.

В то же время британский телеканал Sky News опубликовал список других европейских городов, где может состояться потенциальная трехсторонняя встреча президента Трампа, Путина и Зеленского. По информации телеканала, премьер Италии Джорджа Мелони предложила Рим. Зеленский и Трамп, по данным телеканала, склоняются к Риму, в том числе Ватикану. МИД Италии и Швейцарии подтвердили готовность принимать встречу у себя, а европейские дипломаты рассматривают и другие варианты, включая Будапешт и Хельсинки.