Объятый пламенем грузовик проехал 8 км по дороге в Турции

В Турции горящий грузовой автомобиль проехал по автодороге 8 километров, сообщат Telegram-канал Shot. Во время поездки в прицепе загорелись химикаты и краска, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все произошло на трассе Самсун - Анкара. За рулём, по данным местных СМИ, был гражданин Азербайджана Джамаладдин Мамадов. Пожар начался после того, как он столкнулся с другой машиной. С горящим прицепом грузовик проехал 8 километров, после чего врезался в отбойник", - сообщает канал.

Отмечается, что водитель грузовика не пострадал.

