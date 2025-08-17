https://news.day.az/world/1774553.html Объятый пламенем грузовик проехал 8 км по дороге в Турции - ВИДЕО В Турции горящий грузовой автомобиль проехал по автодороге 8 километров, сообщат Telegram-канал Shot. Во время поездки в прицепе загорелись химикаты и краска, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Все произошло на трассе Самсун - Анкара. За рулём, по данным местных СМИ, был гражданин Азербайджана Джамаладдин Мамадов.
В Турции горящий грузовой автомобиль проехал по автодороге 8 километров, сообщат Telegram-канал Shot. Во время поездки в прицепе загорелись химикаты и краска, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Все произошло на трассе Самсун - Анкара. За рулём, по данным местных СМИ, был гражданин Азербайджана Джамаладдин Мамадов. Пожар начался после того, как он столкнулся с другой машиной. С горящим прицепом грузовик проехал 8 километров, после чего врезался в отбойник", - сообщает канал.
Отмечается, что водитель грузовика не пострадал.
