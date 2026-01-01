https://news.day.az/society/1806657.html Новый 2026 год начинается с магнитной бури Новый 2026 год начинается с магнитной бури. Как передает Day.Az, об этом сообщает Британская геологическая служба. Ожидается усиление геомагнитных условий из-за высокоскоростных потоков от корональной дыры в сочетании с возможным появлением выбросов корональной массы.
Новый 2026 год начинается с магнитной бури.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Британская геологическая служба.
Ожидается усиление геомагнитных условий из-за высокоскоростных потоков от корональной дыры в сочетании с возможным появлением выбросов корональной массы.
Как сообщается, 1 января ожидается магнитная буря уровня G1 и есть вероятность кратковременного ее усиления до G2.
В течение 2 января магнитная буря будет ослабевать и геомагнитная обстановка будет от спокойной до уровня G1.
