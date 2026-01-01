Новый 2026 год начинается с магнитной бури.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ожидается усиление геомагнитных условий из-за высокоскоростных потоков от корональной дыры в сочетании с возможным появлением выбросов корональной массы.

Как сообщается, 1 января ожидается магнитная буря уровня G1 и есть вероятность кратковременного ее усиления до G2.

В течение 2 января магнитная буря будет ослабевать и геомагнитная обстановка будет от спокойной до уровня G1.