SOCAR открыла в Румынии новые АЗС

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) открыла в Румынии три новые автозаправочные станции (АЗС) под брендом SOCAR.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Новые объекты, введенные в эксплуатацию румынской дочерней компанией SOCAR Petroleum SA, расположены в регионах Саладж, Сучава и Сату-Маре. Таким образом, общаю сеть АЗС SOCAR в этой стране достигла 91 станции.

Генеральный директор SOCAR Petroleum SA Рамин Алиев отметил, что SOCAR успешно реализует инвестиционные проекты в Румынии и продолжает расширять сеть АЗС.

"2025 год стал для SOCAR успешным с точки зрения бизнеса. Мы расширили нашу сеть АЗС в Румынии. Изначально планировалось открыть 9 новых объектов, но год завершаем с 14 станциями. На 2026 год у нас амбициозный план - превысить отметку в 100 АЗС. Наша цель - укрепить позиции SOCAR на рынке топлива Румынии", - подчеркнул Р. Алиев.

Как сообщается, на всех автозаправочных станциях SOCAR, включая новые, продаются бензин Nano 95 и Nano 98 и дизельное топливо Nano Diesel и Nano Super Diesel.

В частности, в регионе Сучава функционирует 10 АЗС, в Саладже - 3, а в Сату-Маре - 2 станции. В целом SOCAR имеет 91 АЗС в 30 из 41 региона Румынии.

Напомним, что SOCAR начала деятельность в Румынии в 2011 году через компанию SOCAR Petroleum SA. В 2024 году ее оборот составил 3,6 млрд леев (около 707 млн евро), что на 33% больше, чем в предыдущем году. В стране функционируют 3 топливохранилища, а общий объем инвестиций SOCAR в экономику Румынии достиг 400 млн леев (примерно 78,4 млн евро).