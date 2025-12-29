https://news.day.az/officialchronicle/1806130.html Утверждено соглашение между Азербайджаном и Оманом о взаимном освобождении от визовых требований владельцев диппаспортов Утверждено соглашение между Азербайджаном и Оманом о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.
Согласно закону, утверждается "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов", подписанное в Маскате 29 октября 2025 года.
