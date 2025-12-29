Утверждено соглашение между Азербайджаном и Оманом о взаимном освобождении от визовых требований владельцев диппаспортов

Утверждено соглашение между Азербайджаном и Оманом о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

Согласно закону, утверждается "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов", подписанное в Маскате 29 октября 2025 года.