Минобороны предупредило население

В Пирекешкюле и Агдере запланировано уничтожение боеприпасов, признанных непригодными к дальнейшему использованию.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, 29 и 30 декабря будет проведен процесс утилизации боевых снарядов, срок эксплуатации которых истек. Работы будут осуществляться с обязательным соблюдением всех требований и норм безопасности.

Уточняется, что уничтожение боеприпасов пройдет на полигоне, расположенном вблизи поселка Пирекешкюль, а также на территории учебного центра в Агдеринском районе. Процесс будет организован в плановом порядке и под контролем соответствующих структур Министерства обороны.

В ведомстве отдельно обратили внимание на то, что в указанные дни в районах проведения работ могут быть слышны звуки взрывов. В связи с этим Министерство обороны призвало население сохранять спокойствие, подчеркнув, что поводов для беспокойства нет и ситуация полностью находится под контролем.