Махир Эмрели назвал сроки возвращения на поле

Нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, который в последнее время восстанавливался после травмы, рассказал, когда планирует вернуться на поле. Вторая Бундеслига сейчас находится на зимнем перерыве, а следующий матч "красных дьяволов" запланирован на 18 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 28-летний футболист заявил, что рассчитывает быть готовым к середине января. "Если не будет сильных болей, выйду на поле. В худшем случае полностью наберу форму через две недели после 18 января", - отметил Эмрели.

Напомним, что Махир Эмрели с лета текущего года выступает за немецкий "Кайзерслаутерн".

Выйдя на замену 10 ноября в матче 12-го тура второй Бундеслиги против "Герты" (0:1), азербайджанский нападающий получил разрыв отводящей мышцы.