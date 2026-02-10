Центробанк Азербайджана и Visa обсудили развитие экосистемы цифровых платежей

Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и компанией Visa состоялся обмен мнениями по вопросам развития экосистемы цифровых платежей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА, председатель Центрального банка Талех Кязымов провел встречу со старшим вице-президентом компании Visa, региональным менеджером по странам СНГ, Южной и Восточной Европы Кристиной Дорос.

"В ходе встречи были обсуждены последние регуляторные изменения в сфере платежей, вопросы предотвращения мошенничества, а также внедрение современных подходов к повышению безопасности платёжных систем и трансграничных переводов.

Также состоялся широкий обмен мнениями по инициативам, реализуемым в стране в направлении модернизации платёжной инфраструктуры, развития экосистемы цифровых платежей и внедрения инновационных решений", - говорится в информации.

Отметим, что по данным на конец 2025 года, количество транзакций по платежным картам Visa в Азербайджане, выпущенным финансовыми учреждениями-резидентами, составило 160 миллионов единиц, а объем операций - 9,2 миллиарда манатов.

По сравнению с 2024 годом количество транзакций увеличилось на 47 миллионов, или на 42,9%, а объем операций - на 2,1 миллиарда манатов, или на 29,6%.