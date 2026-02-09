Родители должны контролировать, какой контент дети смотрят в телефоне

В последние годы ослабление родительского контроля в воспитании детей привело к серьезным проблемам. События, происходящие в ряде школ, дают основания говорить о том, что ситуация носит тревожный характер.

Социолог Метанет Мамедова в комментарии Day.Az отметила, что в основе проблемы прежде всего лежит отсутствие должного внимания со стороны родителей.

"Еще несколько лет назад ситуация, когда дети бесконтрольно проводили время за компьютером и телефоном, стала восприниматься как норма. Родители перестали интересоваться тем, какие мультфильмы смотрят их дети, в какие игры играют, с каким контентом сталкиваются в социальных сетях", - сказала она.

По словам Мамедовой, ранняя передача мобильных телефонов детям оказала негативное влияние на их психологическое развитие.

"Фильмы, игры и видеоролики, наполненные насилием и агрессией, постепенно проникли в мышление детей. Процесс воспитания вышел за пределы семьи и перешел под влияние социальных сетей и виртуальных платформ. Это привело к ослаблению способности к здоровому мышлению и формированию агрессивного поведения. Многие родители ради собственного комфорта оставляли детей без контроля. Детские комнаты превратились в неконтролируемое экранное пространство. Дети часами находились перед телефонами и компьютерами, просматривая контент, не соответствующий их возрасту. Общение между родителями и детьми сократилось, эмоциональная связь ослабла. В результате дети начали терять грань между реальной жизнью и виртуальным миром", - подчеркнула социолог.

Эльвин Сахаватоглу