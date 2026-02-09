Президент Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США

9 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в состав делегации входят вице-президент палаты по вопросам Ближнего Востока, Центральной Азии и Турции Дженнифер Миль, а также руководящие лица компаний Apple, Ardea Energy Technologies Inc., Ericsson AB, ExxonMobil, Herbalife, Illumina, Meta, Visa, Wabtec, Baker Hughes, bp, Boeing Global, Honeywell, J.P. Morgan, Lummus Technology, Marriott, Mastercard, Shell International, ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers и Motorola Solutions.

