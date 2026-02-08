https://news.day.az/society/1814696.html Пожар в кондитерском магазине в центре Баку - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в магазине, расположенном на улице Узеир Гаджибейли в Сабаильском районе Баку. Как сообщили Day.Az в министерстве, на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в магазине, расположенном на улице Узеир Гаджибейли в Сабаильском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в министерстве, на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее в кондитерском магазине общей площадью 15 кв. м, было в кратчайшие сроки потушено.
В результате пожара сгорели один кондиционер и 2 погонных метра кухонной мебели, установленные внутри магазина.
Большая часть магазина была защищена от огня.
