Пожар в кондитерском магазине в центре Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в магазине, расположенном на улице Узеир Гаджибейли в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее в кондитерском магазине общей площадью 15 кв. м, было в кратчайшие сроки потушено.

В результате пожара сгорели один кондиционер и 2 погонных метра кухонной мебели, установленные внутри магазина.

Большая часть магазина была защищена от огня.