Автор: Акпер Гасанов

Это важнейшее в новейшей истории Азербайджана событие произошло ровно два года назад. Внеочередные президентские выборы, состоявшиеся 7 февраля 2024 года, стали девятыми по счету выборами главы государства, главное отличие которых от всех предыдущих кампаний заключалось в том, что они впервые прошли после полного восстановления территориальной целостности и суверенитета страны.

Сам факт проведения выборов в условиях, когда Азербайджан окончательно вернул под свой контроль ранее оккупированные территории, стал наглядным символом завершения одного из самых драматичных этапов новейшей истории государства. Впервые за десятилетия жители Карабахского экономического региона получили возможность реализовать свое конституционное право голоса на родной земле.

Около 20 тысяч избирателей приняли участие в голосовании на освобожденных территориях, где было создано 26 избирательных участков. Этот факт сам по себе является мощным политическим и моральным ответом всем тем, кто годами ставил под сомнение суверенитет Азербайджана. Они тогда были крайне обеспокоены исторической победой Азербайджана.

Констатирую очевидное - избирательная кампания прошла в четко определенном правовом поле. Центральная избирательная комиссия последовательно зарегистрировала всех кандидатов, изъявивших желание участвовать в выборах. Наряду с действующим главой государства в кампании приняли участие представители различных политических взглядов, что обеспечивало альтернативность выборного процесса.

Итоги голосования стали наглядным подтверждением устойчивого общественного консенсуса. Более 92 процентов избирателей отдали свои голоса за Президента Ильхама Алиева. Это стало сознательным выбором абсолютного большинства граждан страны, которые оценивали конкретные исторические результаты действующего главы государства.

Помню, что попытки заранее дискредитировать исход выборов предпринимались задолго до дня голосования. Часть так называемых "экспертов", находящихся за рубежом и давно утративших связь с реальными общественными настроениями внутри страны, пыталась представить победу действующего Президента страны как "угрозу мирному процессу с Арменией".

Время полностью опровергло эти спекуляции. Именно Президент Азербайджана стал инициатором системного мирного процесса, основанного на признании новых политико-правовых реалий в регионе. Итогом этой политики стало парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией 8 августа прошлого года в Вашингтоне.

Показательно и поведение радикальной оппозиции, которая, осознавая отсутствие реальной поддержки в обществе, предпочла бойкотировать выборы. Отказ от участия в избирательном процессе стал для них способом заранее оправдать собственное политическое фиаско. Не приняв участие в выборах, эти силы затем отказались признавать их итоги, тем самым продемонстрировав неуважение не к власти, а к воле миллионов граждан Азербайджана.

Выбор, сделанный народом, был предельно ясен. Граждане страны проголосовали за Верховного главнокомандующего, под руководством которого была одержана историческая победа в 44-дневной войне 2020 года и успешно проведена однодневная антитеррористическая операция в сентябре 2023 года. Эти события не только восстановили справедливость, но и коренным образом изменили геополитическую конфигурацию Южного Кавказа.

За два года, прошедшие с предыдущих президентских выборов, Азербайджан укрепил свои позиции по всем ключевым направлениям. В военном отношении страна продемонстрировала способность самостоятельно обеспечивать свою безопасность. В экономической сфере был сохранен устойчивый рост, несмотря на глобальные кризисы и региональные потрясения. В геополитическом плане Азербайджан утвердился как субъект, а не объект международной политики, выстраивающий партнерские отношения на основе взаимного уважения и национальных интересов.

Оглядываясь на события двухлетней давности, констатирую, что результаты внеочередных президентских выборов 2024 года зафиксировали окончательное оформление новой реальности, в которой Азербайджан выступает как сильное, суверенное и уверенное в себе государство. А впереди нашу страну ждут новые задачи и вызовы, связанные с постконфликтным восстановлением освобожденных территорий, экономической интеграцией региона и укреплением долгосрочного мира.

При этом, общественный мандат, полученный Президентом Ильхамом Алиевым на этих выборах, дал все основания говорить о том, что наша страна вступила в этап стратегической стабильности и поступательного развития. Исторические прорывы, которые еще предстоят, станут продолжением той линии, которую народ страны осознанно поддержал 7 февраля 2024 года. И именно это делает данные выборы одним из ключевых политических событий современной истории Азербайджана.