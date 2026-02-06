В одном из лицеев Баку ученик выстрелил в учителя

В одном из лицеев Баку произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal.az, происшествие произошло в лицее, расположенном в Бинагадинском районе столицы.

По имеющейся информации, ученик 10-го класса выстрелил в преподавателя математики.

Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщили в Клиническом медицинском центре, бригадой скорой помощи в Клинический медицинский центр была госпитализирована женщина 1997 года рождения:

"Пациентке с диагнозом "огнестрельное ранение" были оказаны необходимые медицинские услуги, проведены соответствующие лабораторные и инструментальные обследования. В настоящее время лечение продолжается в хирургическом отделении, состояние оценивается как средней тяжести".

Позже в Министерстве внутренних дел Азербайджана сообщили, что выстреливший в преподавателя ученик был задержан: "Ученик 10-го класса А.Ш. пришел в учебное заведение с охотничьим оружием, принадлежащим его отцу, и ранил преподавателя Ш.К. Сотрудники полиции задержали ученика, оружие было изъято".

В свою очередь, в Генпрокуратуре заявили, что в связи с инцидентом начато расследование. "В Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в одном из лицеев в Баку. В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, а также совершают необходимые процессуальные действия для уточнения обстоятельств и причин случившегося", - отметили в Генпрокуратуре.