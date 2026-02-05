Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в ОАЭ

5 февраля завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева провожали член Исполнительного совета Эмирата Абу-Даби, президент инвестиционного холдинга Абу-Даби Шейх Хамид бен Заид Аль Нахайян и другие официальные лица.