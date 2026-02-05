Турция делает все для снижения напряженности между США и Ираном

Анкара прилагает все усилия, чтобы снизить напряженность между США и Ираном и не допустить нового конфликта и хаоса в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по возвращении из Египта.

"Мы четко заявили о своем несогласии с перспективой военной интервенции в Иран и довели это до сведения наших коллег. В настоящий момент обе стороны хотят открыть дверь для дипломатии. Решение заключается не в конфронтации, а в поиске точек соприкосновения и переговорах. Этот процесс активен и не прерван. Основа для диалога и дипломатии по-прежнему открыта", - сказал он.

Президент Турции также подчеркнул, что важными будут переговоры на уровне лидеров США и Ирана.

Ранее мы сообщали, что переговоры между США и Ираном пройдут 6 февраля в Омане.