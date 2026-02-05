Азербайджан изучает возможности расширения сотрудничества с африканскими странами
Азербайджан продолжает изучать возможности расширения сотрудничества с африканскими странами.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев на мероприятии "Молодёжная неделя Движения неприсоединения" в Баку.
"Экономический потенциал Африки чрезвычайно высок, и Азербайджан продолжает изучать возможности расширения сотрудничества, одновременно укрепляя свою дипломатическую сеть на континенте для выстраивания институциональной основы долгосрочных отношений",- сказал он.
Рафиев отметил, что Африка является континентом, которому Азербайджан уделяет особое внимание.
"Это динамично развивающийся континент, государства которого разделяют близкие нам ценности. Весь африканский континент представлен в Движении неприсоединения", - подчеркнул замминистра.
