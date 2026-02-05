В iPhone 18 не нашли новых функций

Новые смартфоны Apple не получат существенных изменений относительно аппаратов серии iPhone 17. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на известного инсайдера Fixed Focus Digital, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источник рассказал, что компания Apple довольна продажами новых смартфонов. Поэтому в новом поколении инженеры и дизайнеры не будет менять внешний вид устройств и значительно улучшать их характеристики. По словам журналистов, iPhone 18 и 18 Pro станут заложниками успеха iPhone 17.

Самой заметной деталью новых телефонов окажется процессор - модели должны получить чипы A20 и A20 Pro. Также Apple улучшит камеры девайсов.

Журналисты издания предположили, что серьезных изменений стоит ждать в 2027 или 2028 годах. Они заявили, что Apple уже ведет разработку смартфонов iPhone 19 и 20. При этом специалисты Appleinsider признали, что 2026 и 2027 годы будут очень важными для американского IT-гиганта. Они напомнили, что Apple должна разнести выход смартфонов: iPhone 18 Pro выйдет осенью, iPhone 18 - в начале 2027-го. Также этой осенью компания должна представить первый складной смартфон, а через год - отметить 20-летие с момента выпуска оригинального iPhone.