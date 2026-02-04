https://news.day.az/sport/1814071.html

"Зиря" отдала футболиста в аренду клубу Первой лиги

Футбольный клуб "Зиря" отдала полузащитника Фуада Байрамова в аренду выступающему в Первой лиге "Мингячевиру". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 27-летний хавбек будет защищать цвета новой команды до конца текущего сезона. В составе "Мингячевира" Байрамов будет выступать под 16-м номером.