"Зиря" отдала футболиста в аренду клубу Первой лиги

Футбольный клуб "Зиря" отдала полузащитника Фуада Байрамова в аренду выступающему в Первой лиге "Мингячевиру". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 27-летний хавбек будет защищать цвета новой команды до конца текущего сезона. В составе "Мингячевира" Байрамов будет выступать под 16-м номером.
