"Премия Заида за человеческое братство" - это оценка, данная достижениям наших народов. Она также демонстрирует нашу волю, наше видение будущего.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство".

"Мы должны с этого момента думать о том, что можем внести изменения и обеспечить безопасное будущее для наших народов", - сказал Премьер-министр Армении, отметив, что шаги, предпринимаемые в этом направлении, основаны на доверии. "Мир нужен всем", - добавил он.