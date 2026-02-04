https://news.day.az/officialchronicle/1814045.html Президент Ильхам Алиев: Мы учимся жить в условиях мира Мы были в состоянии войны более тридцати лет. Теперь мы живем в мире уже шесть месяцев. Мы учимся жить в условиях мира. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в среду сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в Абу-Даби.
"Могу сказать, что это особое чувство", - добавил глава государства.
