TRIPP расширит экономическую связность Южного Кавказа и Центральной Азии

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает продвигать инициативу "Маршрут Трампа" (TRIPP), направленную на укрепление транспортной и экономической связанности между Центральной Азией, Южным Кавказом и западными рынками.

Как передает Day.Az, об этом заявил спецпосланник Трампа по Южной и Центральной Азии Серджио Гор, выступая на бизнес-форуме "B5+1" в Бишкеке.

"С момента исторического саммита с участием президента Трампа, который объединил Армению и Азербайджан, мы последовательно продвигаем маршрут TRIPP. Он обеспечит бесшовную транспортную связь из Центральной Азии через Южный Кавказ и далее на Запад. Это исторический шаг на пути к формированию тесно взаимосвязанных экономик и поддержанию устойчивого мира в регионе", - отметил он.

Спецпосланник добавил, что нынешняя администрация США придает Центральной Азии особое значение и, в отличие от предыдущих администраций, осознает стратегическую роль региона.

Ранее мы сообщали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан и Армению. Его визит будет направлен на дальнейшее продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также на реализацию проекта TRIPP.