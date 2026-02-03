Внешность легенды мирового тенниса поразила фанатов

Внешность испанского теннисиста Рафаэля Надаля на новых фото вызвала волну обсуждений в соцсетях.

Как передает Day.Az, сотни комментариев появились в соцсети X.

Пользователи сети обсудили прическу 39-летней легенды мирового тенниса на новом снимке. На размещенном кадре видно, что спортсмен частично облысел. "Это конец", - подписал изображение юзер @kukusnoow, чей пост стал вирусным и набрал почти шесть миллионов просмотров и тысячи лайков.

"Если бы он хотел, он бы точно избавился от залысин", "Что с ним случилось? Он выглядит на 70", "Я в шоке, Надаль выглядит как 50-летний мужчина", "Ему пора на пересадку", "Жаль, что я заметила это фото. Теперь у меня депрессия", - поразились фанаты теннисиста в многочисленных комментариях.

Надаль за свою карьеру одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, занимая второе место в истории по этому показателю. Он выигрывал Открытый чемпионат Франции рекордные 14 раз. Также испанец дважды становился олимпийским чемпионом - в одиночном разряде на Играх-2008 и парном разряде на ОИ-2016.