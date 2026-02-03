https://news.day.az/society/1813852.html В Гёранбое проходит фестиваль, посвященный Дню молодежи - ФОТО В Гёранбойском районе проходит фестиваль, посвященный Дню молодежи. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках фестиваля "GəncFest" созданы различные зоны активности для молодежи.
В ходе фестиваля участники эффективно провели свободное время в военно-патриотической, творческой, развлекательной зонах, зонах настольных игр, интеллектуальных конкурсов, интерактивных тренингов.
В продолжение мероприятия запланированы концертная программа для молодежи и фейерверк.
Следует отметить, что "GəncFest" проходит в Гёранбойском районе 3 и 4 февраля.
