В Гёранбое проходит фестиваль, посвященный Дню молодежи

В Гёранбойском районе проходит фестиваль, посвященный Дню молодежи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках фестиваля "GəncFest" созданы различные зоны активности для молодежи.

В ходе фестиваля участники эффективно провели свободное время в военно-патриотической, творческой, развлекательной зонах, зонах настольных игр, интеллектуальных конкурсов, интерактивных тренингов.

В продолжение мероприятия запланированы концертная программа для молодежи и фейерверк.

Следует отметить, что "GəncFest" проходит в Гёранбойском районе 3 и 4 февраля.