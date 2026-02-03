В "Барселоне" обсуждают внеочередные выборы президента

В руководстве "Барселоны" в ближайшие дни ожидаются важные решения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mundo Deportivo, 9 февраля в клубе может быть объявлено о проведении президентских выборов, а также озвучена официальная позиция по возможной отставке Жоана Лапорты. Отмечается, что любой член действующего руководства, желающий принять участие в выборах, обязан заранее покинуть занимаемую должность.

По имеющейся информации, до 30 июня обязанности президента "Барселоны" будет исполнять Рафа Юсте. На этот период на него ляжет текущее управление клубом.

Параллельно руководство каталонского клуба планирует еще один стратегический шаг. "Барселона" намерена официально подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2029 года на стадионе "Камп Ноу". После завершения реконструкции арена рассматривается как площадка для одного из крупнейших футбольных событий Европы.