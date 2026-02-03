Китай откажется от "скрытых" дверных ручек в автомобилях

С 2027 года Китай запретит "скрытые" дверные ручки в автомобилях, став первой страной, которая поэтапно откажется от конструкции, разработанной компанией Tesla.

Как передает Day.Az, конструкция скрытой ручки, управляемой с помощью брелока, мобильного телефона или ручного нажатия, привлекла внимание как в США, так и в Китае из-за потенциальных рисков для безопасности.

В прошлом году американское агентство по безопасности автомобилей начало расследование по факту неисправности системы аварийного открытия дверей седана Tesla Model 3, пишет Reuters.

В понедельник Министерство промышленности Китая заявило, что в соответствии с новыми техническими требованиями безопасности каждая автомобильная дверь должна быть оборудована как наружными, так и внутренними ручками. Новая политика Китая устанавливает правила расположения дверных ручек на внешней стороне автомобиля и их функционирования для обеспечения возможности открытия в случае аварии. Она также требует, чтобы внутренние дверные ручки были хорошо видны.

Министерство заявило, что новые модели автомобилей должны привести конструкцию дверных ручек в соответствие с новыми правилами с 1 января 2027 года, а утвержденные модели подпадут под действие правил к 1 января 2029 года.

В октябре китайские государственные СМИ сообщили, что водитель седана Xiaomi SU7 Ultra погиб в аварии после того, как прохожие не смогли открыть дверь, чтобы вытащить его из горящего автомобиля.