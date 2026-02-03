В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о слухах об аресте католикоса в Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Армянская оппозиция в юбилейный, сотый уже наверное раз, запустила через СМИ "эксклюзив" про то, что СНБ страны якобы сообщила руководству церкви о том, что в ближайшее время намерена арестовать или задержать Гарегина II - католикоса почти всех армян.

Сопровождаются эти сообщения, естественно, причитаниями об антихристе и угрозе существованию армянской нации.

Неплохо, но неоригинально - как минимум" за последние два месяца таких "эксклюзивов" было, как минимум" четыре штуки.

Католикос, тем временем, как ходил на свободе, так и ходит.

Волей-неволей, задумываешься: а его вообще хотят задерживать?

Или Гарегин - это неуловимый Джо из старого анекдота?

Его никто не мог поймать - потому что он никому не был и нужен.

Так может, и с Гарегином та же история? А если так, то кто тогда пускает слухи о скором аресте, если не сам католикос?