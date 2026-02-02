Названа самая популярная соцсеть в Азербайджане

В январе этого года активность азербайджанских пользователей в социальной сети Facebook увеличилась на 11,41 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 28,88%.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Статистический центр Global Stats.

По этому показателю на втором месте находится Instagram. В отчетном месяце доля этой платформы снизилась на 14,93 процентного пункта и составила 21,11%.

На третьем месте - YouTube с 22,62% (снижение на 6,01 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем).

Четвёртое место занимает социальная сеть Pinterest, доля которой на местном рынке выросла на 2,21 процентного пункта и составила 10,99%.

Медиа-платформа X (бывший Twitter) с 6,96% заняла пятое место по популярности среди социальных сетей в Азербайджане (рост на 2,95 процентного пункта за месяц).

Шестое место с показателем 7,73% занимает LinkedIn (рост на 3,86 процентного пункта).

Доля всех остальных социальных сетей составила 1,71%.