Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем молодежи

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 2 Февраля - Дня молодежи Азербайджана.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Уверена, что азербайджанская молодежь всегда будет радовать наш народ своими успехами, победами и достижениями и внесет достойный вклад в развитие нашей страны".