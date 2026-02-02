https://news.day.az/officialchronicle/1813218.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем молодежи - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 2 Февраля - Дня молодежи Азербайджана. Новость обновляется
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Уверена, что азербайджанская молодежь всегда будет радовать наш народ своими успехами, победами и достижениями и внесет достойный вклад в развитие нашей страны".
