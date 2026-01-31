Пересадка сердца - результат многолетней целенаправленной работы

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заместитель министра здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов во время выступления за круглым столом на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: исторические достижения азербайджанского здравоохранения и перспективы на будущее".

Н.Зейналов отметил, что с 2008 года по настоящее время проводится специальная работа в области трансплантации.

"Проводятся последовательные мероприятия по пересадке органов от умерших доноров. В этом направлении закон, принятый в 2020 году, составляет правовую базу нашей деятельности. С созданием Координационного центра в 2022 году процесс трансплантации в стране стал проводиться систематически. До создания центра существовал вопрос о прозрачности регистрации трансплантации органов. В настоящее время в центре ведется список доноров, и разработан специальный механизм работы", - подчеркнул он.

Заместитель министра также отметил, что цифровизация системы трансплантации остается актуальной, и работа в этом направлении продолжается.

"Следующим этапом в пересадке органов стало покрытие операций за счет средств ОМС. Эти операции достаточно затратны. Именно в 2023 году произошел существенный скачок в обеспечении операций по трансплантации обязательным медицинским страхованием", - добавил Н. Зейналов.