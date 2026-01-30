Физиев и Руффи прошли официальное взвешивание перед UFC-325

В преддверии поединка между азербайджанским бойцом Рафаэлем Физиевым и бразильцем Маурисио Руффи состоялась официальная церемония взвешивания.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие прошло накануне турнира UFC-325, который примет австралийский Сидней. Азербайджанский боец, выступающий под прозвищем "Атаман", показал на весах 70,53 кг, тогда как его соперник зафиксировал вес 70,42 кг.

Бой пройдет в легкой весовой категории.

Отметим, что 32-летний Рафаэль Физиев имеет в профессиональной карьере 13 побед и 4 поражения. 29-летний Маурисио Руффи одержал 12 побед и потерпел 2 поражения.