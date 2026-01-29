Хэмилтон рассказал о желании протестировать Ferrari SF-26 в сухих условиях

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался о тестах болида Ferrari SF-26, отметив, что рассчитывает опробовать машину в сухую погоду.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, британский пилот поделился впечатлениями после заездов, которые прошли в Барселоне под дождем. По его словам, погодные условия не позволили в полной мере оценить потенциал болида.

"Надеюсь, смогу протестировать машину на сухой трассе, лучше понять баланс и разобраться с новым режимом Straight-Line Mode. Я еще не управлял болидом в сухих условиях, поэтому пока не имею полной картины. Дождь позволил понять только работу передней части. При этом важно разобраться с распределением мощности - эффективное использование и подзарядка батареи будут иметь решающее значение. Мы проделали очень большую работу. Все много работали на симуляторе, поэтому это не совсем новая история. Но нам еще предстоит провести тестовые сессии, проанализировать данные и все оптимизировать", - сказал Хэмилтон.