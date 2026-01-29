Сохраняя приверженность своим традициям по поддержке развития талантов, Банк ABB начал оказывать поддержку и молодому шахматисту Хагану Ахмеду.

В рамках партнерства с Федерацией шахмат Азербайджана Банк окажет содействие в подготовке Хагана Ахмеда с индивидуальными тренерами, а также в его участии в международных соревнованиях.

14-летний шахматист Хаган Ахмед в ноябре прошлого года стал чемпионом Европы, завоевав золотую медаль на чемпионате, прошедшем в Черногории. Ранее, в июне, он запомнился яркой победой над известным американским гроссмейстером, вторым номером мирового рейтинга Хикару Накамурой на командном чемпионате мира по рапиду, состоявшемся в Лондоне. У талантливого шахматиста впереди большие цели, и поддержка Банка ABB поможет ему в их достижении.

Первыми соревнованиями Хагана Ахмеда при поддержке Банка станут чемпионат Азербайджана среди мужчин, который пройдет в феврале, а также чемпионат Европы, запланированный на апрель в Польше.

