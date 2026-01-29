"Как французу мне было бы интересно сыграть с ПСЖ"

Капитан агдамского "Карабаха" Абдулла Зубир поделился мнением о возможных соперниках команды в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА после матча с английским "Ливерпулем".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт УЕФА, 35-летний полузащитник прокомментировал крупное поражение в Ливерпуле, а также высказался о потенциальных оппонентах в стыковом раунде.

"Поражение со счетом 0:6, конечно, очень болезненное. Но мы рады, что сумели выйти в плей-офф. Я француз, поэтому мне было бы интересно встретиться с "ПСЖ", хотя это очень сильная команда. Другой возможный соперник - "Ньюкасл". Против них тоже было бы играть непросто", - отметил Зубир.

Также капитан "Карабаха" вспомнил успешные матчи команды на основном этапе турнира.

"Мы одержали великолепные победы над "Бенфикой" и "Айнтрахтом". В обоих матчах уступали в счете, но сумели вырвать победу благодаря голам в концовке. Это были по-настоящему фантастические ощущения",- подчеркнул футболист.